Об этом сообщает харьковский телеграм-канал.

«Прямо сейчас устанавливают 16 видеокамер на проспекте Гагарина.В рамках внедрения мероприятий по повышению уровня безопасности дорожного движения, на 16 перекрестках дорог по проспекту Гагарина сейчас происходит монтаж видеокамер. Устройства устанавливаются на столбы светофоров, согласно схемам с учетом опасных участков движения.Запись изображения будет происходить круглосуточно. На сегодня хранилище позволяет хранить информацию в течение 20 дней»,- сказано в комментарии к выложенным фотографиям.