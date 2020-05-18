Об этом сообщает харьковский телеграм-канал.«Прямо сейчас устанавливают 16 видеокамер на проспекте Гагарина.
В рамках внедрения мероприятий по повышению уровня безопасности дорожного движения, на 16 перекрестках дорог по проспекту Гагарина сейчас происходит монтаж видеокамер. Устройства устанавливаются на столбы светофоров, согласно схемам с учетом опасных участков движения.
Запись изображения будет происходить круглосуточно. На сегодня хранилище позволяет хранить информацию в течение 20 дней»,- сказано в комментарии к выложенным фотографиям.