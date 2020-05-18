Об этом сообщает харьковский телеграм-канал.

«Прямо сейчас устанавливают 16 видеокамер на проспекте Гагарина.

В рамках внедрения мероприятий по повышению уровня безопасности дорожного движения, на 16 перекрестках дорог по проспекту Гагарина сейчас происходит монтаж видеокамер. Устройства устанавливаются на столбы светофоров, согласно схемам с учетом опасных участков движения.

Запись изображения будет происходить круглосуточно. На сегодня хранилище позволяет хранить информацию в течение 20 дней»,- сказано в комментарии к выложенным фотографиям.

Читайте также

﻿
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

«В Европе малый бизнес гораздо богаче нашего», – Светличная о европейских карантинных шаблонах в отношении украинских предприятий

События