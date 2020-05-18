Отвечая на вопрос о децентрализации, народный депутат Украины Юлия Светличная рассказала изданию «Interfax» о возникшей проблеме с объединением территориальных громад в Харьковской области.

По словам нардепа, процесс децентрализации это позитив. Власть к людям становится ближе, а у регионов больше возможностей.Тем не менее, добровольное объединение территориальных громад подразумевает диалог между правительством и представителями громады.«Я могу рассказать на примере одной ОТГ, как не надо действовать. Беляевская ОТГ Первомайского района Харьковской области – 7 сельских советов приняли решение объединиться, они доказали свою финансовую способность, подготовили решение сессий, люди были «за», подали все документы, выполнили все требования законодательства, а Кабинет министров своим решением разделил их на разные ОТГ. По своему видению и усмотрению. С людьми даже не поговорили. А это почти 6 тысяч человек, которые сегодня очень плохо смотрят на сложившуюся ситуацию. Я их понимаю и поддерживаю. Так нельзя действовать», – подчеркнула народный депутат.Светличная рассказала, что именно «внизу», между селами и ОТГ, существуют определенные традиционные, исторические связи и именно сами люди могут определять формат объединения. Им, по мнению депутата, нужно просто помогать.