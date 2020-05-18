Народный депутат Украины, победившая на выборах в Харьковской области, рассказала о том, трудно ли «мажоритарщику» работать без поддержки коллег по фракции или группе.

24 марта ЦИК огласила результаты голосования на промежуточных выборах народного депутата в 179-м избирательном округе, согласно результатом которых Юлия Светличная победила с поддержкой 78% голосов избирателей.Сегодня Светличная уже работает в Верховной Раде, и, будучи «мажоритарщиком», никаких проблем в отсутствии поддержки со стороны политических партий не видит.«Я с очень многими коллегами знакома, так что никакого вакуума в общении быть не может. Скорее наоборот, отсутствие политизации во взаимоотношениях упрощает совместные действия, – рассказывает депутат.По словам Светличной, она полностью исключает союз с партиями или фракциями по тем вопросам, которые будут расходиться с позицией ее избирателей и жизненными принципами. Но в то же время по важным общенациональным вопросам, которые важны для нее, она с коллегами может действовать совместно.«Так уже было. К примеру, я была одной из тех, кто требовал как можно быстрее принять законопроекты по страховым гарантиям и социальным выплатам медикам в связи с пандемией коронавируса. Была в числе тех, кто активно выступал за создание следственной комиссии по возможным коррупционным схемам в таможне и налоговой. Много и других примеров.Нужно находить возможности объединяться по тем вопросам, которые отвечают интересам и защите людей», – подчеркнула Светличная.