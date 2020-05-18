Накануне «Ночи музеев» народный депутат Юлия Светличная рассказала о необходимости защищать украинское историческое наследие.

«На самом деле, у работников музеев не очень много праздников. Но самым главным днем ​​станет тот, когда государство осознает, какое сокровище они хранят. Харьковщине чрезвычайно повезло с количеством сокровищ. Мы смогли сохранить «Сельский Лувр» в Пархомовке, а наш совместный проект «Литературная резиденция» набрал такую огласку и популярность, что стал международным.Но хранить - это не только то, что нужно музеям и их самоотверженным работникам.Нужна системная поддержка: утвердить «Рекомендации по сохранению культурного наследия», уберечь музее от закрытия, продолжать их развитие, и, конечно же, обеспечить достойную заработную плату всем работникам.Но самое главное – музеям необходимо наше внимание. Ходить в музеи – отдыхать с умом. Это выбор всего цивилизованного мира», - подчеркнула Светличная.