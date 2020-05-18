Об этом во время брифинга сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как рассказал начальник областного главка, 14 мая заместитель командира батальона полка полиции особого назначения двигался на собственном автомобиле. По улице Академика Павлова он увидел «Opel», за рулем которого находился гражданин с предметом, внешне похожим на пистолет-пулемет «Скорпион». Водитель приводил игрушечный автомат в сторону автомобилей, мест скопления граждан и имитировал стрельбу.Полицейский позвонил в службу «102» и сообщил о данном событии.По мнению чиновника, его подопечный действовал в рамках инструкций, однако уточнил, что после соответствующей проверки в ведомстве дадут оценку поведения сотрудника во время общения с гражданином.Одновременно с этим начальник ГУНП заявил, что в автомобиле мужчины, на переднем сидении находился ребенок, перевозка которого должна осуществляться на заднем сидении в специальном детском кресле. По этому поводу в главке обещают направить соответствующие материалы в управление патрульной полиции Харьковской области.