Народный депутат прокомментировала реакцию властей на пандемию коронавируса.В своем интервью изданию «Interfax», народный депутат Украины Юлия Светличная рассказала, что по ее мнению карантин был введен центральной властью своевременно и правильно, а в регионах наоборот, эта работа была фактически провалена.
Тем не менее, Светличная уточнила, что ограничения в работе предприятий реального сектора экономики были чрезмерны.
«Они были взяты шаблоном у развитых европейских стран. Но европейские страны могут себе это позволить, у них есть экономическая «подушка» и серьёзные финансовые ресурсы, а у нас этого резерва нет. В Европе малый бизнес намного богаче нашего. К тому же Украина вошла в проблему с коронавирусом уже на спаде экономики и выход из этой ситуации будет очень непростым», – подытожила народный депутат.