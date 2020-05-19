Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Как сообщил глава правительства в эфире одного из украинских телеканалов, в правительстве планируют разрешить работу детских садов и метрополитена уже с 25 мая.

По словам Дениса Шмыгаля, также планируется запуск пригородного наземного транспорта.

"С 25 числа — мы берем еще время на техническую подготовку — правительство разрешит работу детских садов, а также работу метрополитена в тех местах, где позволит эпидемиологическая ситуация. Здесь уже будем работать с местными властями",- рассказал премьер.