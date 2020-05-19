Руководителю предприятия сообщили о подозрении.

Как рассказали в пресс-службе областного управления Национальной полиции, следователи уличили 45-летнего мужчину в присвоении почти полмиллиона гривен.

Следствием установлено, что 23 декабря 2019 коммунальным предприятием на сайте «Prozorro» было обнародовано объявление о проведении капитального ремонта части асфальтового покрытия проезда на территорию данного предприятия.

Однако, во время досудебного расследования было установлено, что работы выполнены лишь частично, а ее объемы не соответствуют обнародованном объявлению на сайте, что свидетельствует о несоответствии заявленной стоимости и фактически выполненных работ коммунального предприятия.

Согласно заключению судебного эксперта, разница между реальной стоимостью выполненных работ и стоимости, указанной в акте договору подряда, заключенному между коммунальными предприятиями, составляет более 429 тысяч гривен.

18 мая 2020 директору предприятия сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Согласно санкции статьи такие действия караются тюремным заключением на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.