Поисковая операция с участием более 300 полицейских продолжалась около часа.

18 мая в 21:00 на службу 102 обратилась девушка, которая сообщила, что вместе с подругой находится в лесу в Изюмском районе и не знает, куда идти. Девушки направлялись в село Капитоловка и заблудились. В это время в районной полиции поступило сообщение от местных жителей о том, что в течение нескольких часов они не могут найти своих 16-летних дочерей.Сразу после сообщения по тревоге были подняты три подразделения полиции - Изюмское, Балаклейское и Боровское. В поисках были задействованы спасатели и кинологи.В течение часа работники полиции установили местонахождение девушек и вернули их родителям.Подруги рассказали, что гуляли вместе со знакомым парнем. Затем компания разругалась и девушки, выключив телефон, пошли по дороге в направлении села Капитоловка. Через несколько часов они поняли, что не знают, где находятся, и позвонили в полицию.Полицейские провели с девушками профилактическую беседу и посоветовали родителям уделять больше внимания досугу своих детей.