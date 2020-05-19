По состоянию на 19 мая в Харькове зафиксировано 477 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 1 тыс. 318 подозрений на COVID-19, из которых 815 случаев подтверждено. Под подозрением остается 171 человек, из них 133 - жители Харькова. Также за это время 186 пациентов выздоровели, 30 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 19 мая в Украине - 18 тыс. 876 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 548 летальных, 5632 пациента выздоровели. В общем заболели 1348 детей и 3696 медиков. За сутки зафиксировано 260 новых случаев.