Главный санитарный врач заявил, что карантин будет адаптивным, со смягчительными мерами. Все будет зависеть от эпидситуации.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что карантин в Украине будет продолжаться до 22 июня, однако ограничения будут смягчаться, об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов.Ляшко сравнил ситуацию с пандемией в Украине и Польше, и отметил схожесть сценариев распространения вируса.- Поэтому на плато мы будем все еще находиться. Однако мы не можем учитывать сезонность. Так как мы еще не понимаем, как вирус себя будет вести летом в наших условиях. Вопрос в том, что мы говорим, что мы где-то до 22 июня будем продлевать карантин, но он будет адаптивный со смягчительными мерами, но все будет зависеть от эпидситуации, - сказал чиновник.Также не исключается вариант, что карантин в Украине отменят преждевременно.