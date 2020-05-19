Восемь канадских казарок, пять огарей и два белых лебедя вернулись на пруд парка Горького в Харькове.

Об этом сообщили в Харьковском зоопарке.Подобные командировки птиц Харьковского зоопарка – уже многолетняя традиция: весной – в парк, осенью – в зоопарк. К путешествиям наши подопечные относятся одобрительно, как будто к маленькому приключению, и свои летние апартаменты обожают. Ведь здесь в распоряжении птиц просторный пруд, удобный остров и уютный домик. Что птицы любят больше всего? Конечно, водное пространство, но и остров их манит, поскольку это место кормления. Здесь пернатых ждут разнообразные зерновые – пшеница, овес, просо овощи – морковь и свекла, а также сочная трава, - рассказали зоологи.