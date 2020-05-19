В Центре контроля и профилактики заболеваний Южной Кореи заявили, что пациенты с повторным положительным тестом на коронавирус COVID-19, не заразны и не требуют повторной изоляции, сообщает CNN.

Так, сотрудники центра провели лабораторный анализ 108 повторных случаев и эпидемиологическое расследование 285 случаев, чтобы определить, нужно ли пациентов после выписки из больницы изолировать на две недели.Также ученые исследовали 790 случаев близких контактов с 285 случаями повторных положительных тестов после выздоровления, но ученые не обнаружили, чтобы кто-то заразился. Это означает, что двухнедельная изоляция пациентам, которых выписали из больницы, не нужна.Кроме того, эксперты считают, что полимеразная цепная реакция может обнаруживать частицы мертвого вируса.