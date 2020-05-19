В Харькове и области за минувший месяц зарегистрировано 320 новых автомобилей. Это на 32% меньше чем за аналогичный период прошлого года.

Сумма расходов в прошлом месяце в регионе составила десять миллионов долларов без учета стоимости дополнительного оборудования. Самой популярной маркой в апреле оказался Renault – в Харьковской области зарегистрировано 39 автомобилей на сумму 600 тысяч долларов. Также спросом пользовались Toyota и Mazda, сообщает RST.ua.Бестелером в Харькове в апреле стал кроссовер Kia Sportage. Кроме него были популярны Toyota RAV4 и Renault Logan.Среди зарегистрированных машин 29% – с дизельными двигателями, а средний объем двигателя составлял более 1,9 литра.В целом по Украине в апреле зарегистрировали почти 3,7 тысячи новых автомобилей на сумму 120 миллионов долларов, что на 46% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Рекордсменом по падению спроса стало Закарпатье. Там количество зарегистрированных новых автомобилей упало на 78%. Меньше карантин задел Волынь, где падение продаж составило 13%.Напомним, в первом квартале 2020 года в Харькове и области приобрели 1,6 тысячи новых автомобилей. Каждая из этих машин в среднем стоила 30 тысяч долларов.