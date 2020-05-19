Ученые из испанского Университета Наварры после проведенного исследования пришли к выводу, что пища с высокой степенью обработки способствует старению клеток.

В эксперименте приняли участие 886 человек от 57 лет до 91 года, пишет La Vanguardia.К ультраобработанным продуктам специалисты отнесли: хлебобулочные изделия, газированные напитки, десерты, кукурузные хлопья с сахаром, полуфабрикаты и восстановленные мясные продукты.Все перечисленное содержит в большом количестве консерванты, красители, сахар, жир, соль. В этих продуктах питания минимальное количество клетчатки и витаминов.Также специалисты установили, что употребление такой неполезной пищи уменьшает концевые участки хромосом - теломеры. С возрастом они укорачиваются, а употребление человеком ультраобработанных продуктов ускоряет этот процесс.Ученые наблюдали за участниками эксперимента и выяснили, что у тех добровольцев, которые ели больше трех порций высокообработанных продуктов в день, теломеры укорачивались в два раза быстрее.