Почти три миллиона гривен доначислено субъектам внешнеэкономической деятельности (ВЭД) по результатам работы таможенного аудита Слобожанской таможни.

В первом квартале нынешнего годаподразделения таможенного аудита успели до введения моратория провести шесть документальных проверок внешнеэкономической деятельности предприятий на предмет соблюдения ими законодательства по вопросам таможенного дела, сообщили в Слобожанской таможне Гостаможслужбы.Итогом проверок стало доначисление таможенных платежей на сумму 2 991,40 тыс. грн. По результатам доначислений в госбюджет уже уплачено 35,3 тыс. грн.Сейчас в зону деятельности таможенных аудиторов Слобожанской таможни входят более 11 346 действующих субъектов ВЭД, состоящих на налоговом учете в Харьковской и Сумской областях.Напомним, мораторий на проведение проверок введен с 18 марта по 31 мая 2020 года в связи с карантином.