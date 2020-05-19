Почти три миллиона гривен доначислено субъектам внешнеэкономической деятельности (ВЭД) по результатам работы таможенного аудита Слобожанской таможни.В первом квартале нынешнего годаподразделения таможенного аудита успели до введения моратория провести шесть документальных проверок внешнеэкономической деятельности предприятий на предмет соблюдения ими законодательства по вопросам таможенного дела, сообщили в Слобожанской таможне Гостаможслужбы.
Итогом проверок стало доначисление таможенных платежей на сумму 2 991,40 тыс. грн. По результатам доначислений в госбюджет уже уплачено 35,3 тыс. грн.
Сейчас в зону деятельности таможенных аудиторов Слобожанской таможни входят более 11 346 действующих субъектов ВЭД, состоящих на налоговом учете в Харьковской и Сумской областях.
Напомним, мораторий на проведение проверок введен с 18 марта по 31 мая 2020 года в связи с карантином.