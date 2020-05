Изобретатели продемонстрировали антикоронавирусную маску в своем офисе в пригороде Тель-Авива. Они утверждают: новшество сделает посещение мест общественного питания менее рискованным.

В то время как рестораны и кафе вновь открываются по всему миру, опасность заражение коронавирусом по-прежнему существует.На помощь рестораторам и посетителям заведений придут маски, которые не нужно снимать во время приема пищи.Устройство работает по принципу ручного тормоза велосипеда. Нажав на «рычаг», гость ресторана открывает в маске прорезь, через которую еда попадает в рот.Фото со страницы Avtipus Patents and Inventions в FBПроцесс может осложниться, если посетитель заказал соус или мороженое. Однако с поглощением более твердых кусочков проблем не будет.Разработчики также придумали альтернативный вариант управления «ртом» маски. Он сможет открываться не только вручную, но и автоматически. Второй вариант предполагает открывание прорези в тот момент, когда вилка (или другой прибор) приближается к маске.Фото со страницы Avtipus Patents and Inventions в FBОб этом рассказал Асаф Гителис, вице-президент Avtipus Patents and Inventions: компании, которая разработала устройство.Компания заявила, что планирует начать производство масок в ближайшее время. По словам изобретателей, чудо-маска, вероятно, будет продаваться за $0,85–2,85 (от 3 до 10 шекелей). Это – дороже, чем стоят обычные медицинские маски, которые носят многие израильтяне.Видимо, более высокая цена – у автоматической версии маски.