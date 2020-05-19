12 деревьев упало в результате сильного ветра в ночь с 18 на 19 мая в Харькове.

Как сообщили в Департаменте жилищного хозяйства, 10 деревьев упали на придомовых территориях города. Все они сейчас в процессе уборки - сегодня их распилят и вывезут.По информации Департамента коммунального хозяйства, еще два случая произошли на объектах зеленого хозяйства - одно из деревьев упало на проезжую часть.Также из-за непогоды в городе обвалилось десять больших веток. Коммунальщики занимаются их распилом и вывозом.