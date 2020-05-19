В апреле потребительские цены в Харьковской области по сравнению с мартом выросли на 1%, с начала года – на 1,5%.

На потребительском рынке области в апреле цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2%, сообщает ГУ статистики в Харьковской области. По данным облстата, больше всего подорожали гречневая крупа (на 19%) и фрукты (на 7,1%). На 6,1–2% подскочили цены на свинину, рис, сахар, яйца, макаронные изделия, безалкогольные напитки, говядину. На 1,5–0,4% подорожали сыр и творог, рыба и рыбные продукты, а также масло, кисломолочная продукция, овощи.Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 2%. Одежда и обувь подорожали на 3%. На 4,1% увеличилась стоимость автомобилей.Рост цен в сфере здравоохранения на 1,4% в первую очередь обусловлен подорожанием фармацевтической продукции на 1,9%.В то же время на 4,9–1,1% подешевели мед, сало, подсолнечное масло.Снижение некоторых коммунальных тарифов произошло в основном за счет удешевления природного газа на 13,1%.