Тестовая партия защитных шлемов, которые обходятся в 15 раз дешевле заграничных аналогов, передана харьковским больницам. Теперь инженеры ищут производителей для расширения проекта.

Первую партию передали в больницы

Циркуляцию воздуха обеспечивает вентилятор

Кто возьмет на себя массовое производство?

У шлемов есть и гуманистическая составляющая

Присоединяйтесь!

В Украине полнолицевые маски с принудительной фильтрацией воздуха (PARP, Powered Air Purifying Respirator), необходимые для работы в инфекционных отделениях, не производят. Стоимость западных налогов – от тысячи долларов, себестоимость разработки харьковских инженеров открытой мастерской «Гараж хаб» – около двух тысяч гривен (стоимость материалов составляет 1298 грн). Фильтр, которым оснащены шлемы, останавливает не менее 99% частичек размером до 0,3 мкм, пишет Bagels&Letters.Инженеры открытой мастерской «Гараж хаб» создали маски по запросу харьковских врачей. Техническую документацию выложили на созданную ими платформу для бесплатного обмена инженерными решениями Yak.today. В отличие от предыдущих инструкций, которые находятся в открытом доступе, техдокументация к PARP будет бесплатно предоставляться по предварительному запросу – чтобы иметь возможность верифицировать производителей и защитить врачей.Первую партию бесплатно передали Харьковскому региональному перинатальному центру, 8-й детской и 22-й взрослой инфекционным больницам. Маски PARP харьковской разработки работают на автономном питании и обеспечены не только фильтром и вытяжкой, но и датчиками состояния фильтра и заряда батареи. Мощности маски хватает на 8–12 часов непрерывной работы. Батарея заряжается от обычной розетки.Разработчики объясняют: конструкция маски-шлема, изготовленной из полиэтиленовой пленки и поликарбоната, полностью защищает врача от контакта с физиологическими жидкостями чихающих и кашляющих пациентов. Для того чтобы человек мог дышать, шлем оснащен вытяжкой с фильтром. Согласно данным производителя и по разным исследованиям, фильтр НЕРА Н13 останавливает не менее 99% частичек размером до 0,3 мкм. Постоянную циркуляцию воздуха обеспечивает промышленный вентилятор.– Можно было бы на этом и остановиться, но нам важны всесторонняя безопасность и комфорт врачей, – говорит один из разработчиков маски PARР, инженер Дмитрий Мельников. – Потому здесь есть два датчика: один сообщает о состоянии фильтра, другой – о состоянии заряда батареи. В обоих случаях врачу нужно перейти в безопасное помещение и заменить шлем или фильтр.Первая, пилотная, партия – всего пять экземпляров. Они изготовлены благодаря денежным переводам читателей страниц «Гараж хаба» в соцсетях.Один из основателей платформы Yak.today Роман Выдро объясняет, почему шлемов всего пять.– Yak.today – это, фактически, открытое конструкторское бюро, – говорит он. – У нас нет ни возможностей, ни задачи превратиться в производственный цех. Мы создаем рабочие прототипы, передаем их на тестирование в реальных больничных условиях и выкладываем техническую документацию в открытый доступ. Теперь нужно, чтобы кто-то взял на себя массовое производство. Мы ведем переговоры с двумя предприятиями и будем рады, если кто-то сможет взять на себя финансирование, производство и логистику. Наши консультации бесплатны.Оборудование, нужное для изготовления маски, – несколько видов ЧПУ-станков – лазер, фрезер, – 3D-принтер, базовое оборудование для работы с электроникой. В производственных условиях можно изготавливать сотни шлемов за сутки; у мастеров «Гараж хаба» в условиях мастерской на каждый шлем уходит пара часов.– Украинские протоколы рекомендуют использовать респираторы №95, а если их нет, то FFP3 и FFP2. Масок PARP в украинских протоколах нет, потому что их нет в Украине вообще. В свою очередь, CDC (Центр контроля заболеваний, США) также рекомендует использовать №95 и другие полулицевые респираторы, но при этом указывает, что по эффективности PARP превосходит их все и может быть использована в любых ситуациях, – рассказывает главврач Харьковского регионального перинатального центра, консультант проекта Yak.today Ирина Кондратова.Кроме высокого уровня защиты, у этих шлемов есть важная гуманистическая составляющая: когда врач в обычной маске, пациенты не видят его лица. В шлеме этот важный контакт с сохраняется. Конечно, для реанимации, где пациенты находятся в состоянии медицинской комы, это не существенно, но очень существенно для терапии.Yak.today – платформа инженерных решений по противодействию коронавирусу от украинских мастеров и медиков. Медики могут сообщать о своих потребностях, а мастера и инженеры – публиковать свои разработки: пошаговые инструкции, чертежи, техническую документацию для производств. На Yak.today есть как инструкции к вещам, которые можно сделать в домашних условиях, так и те, которые потребуют базового оборудования и профессиональных навыков.Задача платформы – помочь медицинской системе Украины справиться с нагрузкой в разгар пандемии. Самая распространенная потребность – средства защиты (щитки, костюмы и прочее).Сейчас над сайтом Yak.today работают инженеры «Гараж хаба» из Харькова, Maker Faire и HackLab из Киева, IEB из Одессы, 3DTech из Львова, Metalab из Ивано-Франковска и других открытых мастерских, а также отдельные специалисты из разных городов Украины. Команда призывает присоединиться всех, кто имеет свои разработки, знает запросы медиков или готов заниматься поставкой в больницы.