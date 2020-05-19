Первое ПЦР-тестирование подтвердило наличие у пациента коронавирусной инфекции.

Как сообщил генеральный директор Харьковского областного онкологического центра Дений Скорый, на данный момент все контактные лица, включая пациентов и медперсонал, были проверены на наличие инфекции, однако результаты тестирования показали отрицательный результат на СOVID-19.Сейчас в онкоцентре усилили противоэпидемические мероприятия. Больных, которые требуют специализированного лечения, переводят в другие больницы.