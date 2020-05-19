Харьковская и Львовская области – в лидерах по сумме задолженности.

Как сообщает официальный сайт АО «Укрзалізниця», задолженность Харьковской области за льготные перевозки ставит под угрозу восстановление пригородного сообщения в полном объемеСогласно официальной информации, по состоянию на 19 мая сумма задолженности составляет 61,2 миллиона гривен.Лидерами антирейтинга стали город Киев, который не заплатил ни копейки с 59 млн грн задолженности, Львовская область, которая должна железнодорожникам за указанный период 61,4 млн грн с 68,7 млн. грн от общей суммы предоставляемых услуг, и Харьковская область - долг 61,2 млн грн от общей суммы в 68 млн грн.