Народный депутат Украины прокомментировала предложенную модель нового административного устройства Украины.В своем интервью изданию «Interfax», народный депутат Украины прокомментировала новую систему нового административного устройства страны, которое включает в себя области, областные центры, укрупненные районы и громады.
По мнению Светличной, предложенная модель не оптимальна, однако административная реформа нужна.
«Реальная административная реформа давно назрела. Но надо точно понимать её цели, она должна быть подготовлена и обоснована, необходимо очень аккуратно проходить все этапы её внедрения, иначе она не будет результативной. Тут одних идей мало, нужно её правильно реализовывать. Важен же результат, а не процесс. А результат заключается в том, чтобы реализованная реформа сделала жизнь людей более комфортной и стимулировала развитие экономики», – подчеркнула депутат