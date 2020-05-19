Доктор медицинских наук, врач-оториноларинголог Галина Тарасова рассказала, что поможет не простыть в доме, где отключено отопление.

Прежде всего, по словам специалиста, нужно тепло одеваться, в особенности, следя за тем, чтобы не мерзли ноги.Также полезно согревать себя изнутри. Для этого, например, хорошо подходят теплые бульоны, напитки. По словам Тарасовой, можно «использовать обычные напитки повышенной температуры – морсы, чаи и другие».Тем, кто поспешил дома включить отопительные приборы, оториноларинголог советует не забывать увлажнять воздух.- Как только мы искусственно начинаем отапливать помещение, в нем сильно сохнет воздух. При этом пересыхает и слизистая, становясь более восприимчивой к вирусам, прочим патогенным организмам, – сказала Галина Тарасова.При появлении характерных симптомов повреждения слизистой оболочки (першение в горле, заложенность носа) врач рекомендует пить больше жидкости – лучше всего подойдут теплые чай, морс, подогретое молоко.Оториноларинголог подчеркнула: несмотря на холод в доме, его комнаты необходимо регулярно проветривать. Ночью, когда есть возможность укрыться теплым одеялом, проветривание должно быть особенно интенсивным – движение воздуха эффективно очищает атмосферу жилища от вирусных и других патогенных частиц.- В течение дня можно определить интервалы, когда будете выходить из комнаты для проветривания. В ночное время суток обязательно надо открывать форточку, или окно, балкон. Ничего страшного в свежем воздухе нет, главное, правильно подготовиться ко сну, - поделилась мнением эксперт.Также не простыть дома без отопления помогут полезные вещества, способствующие укреплению иммунитета. Тарасова рассказала, что с этой целью можно принимать витамин Д3 (в сочетании с витамином К для лучшего усвоения), употреблять продукты с пробиотиками – натуральные йогурты, другие кисломолочные продукты и напитки.