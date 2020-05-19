Если вы запаслись макаронными изделиями на ближайшие пятьдесят, а полет фантазии закончился на макаронах по-флотски, предлагаем еще несколько быстрых рецептов.

Томатный суп

Запеканка на сковороде

Быстрая лазанья

Этот сытный суп готовится просто и быстро: достаточно сделать поджарку из сосисок и лука, выложить все ингредиенты в кастрюлю и немного проварить, советуют эксперты Lifehacker.Ингредиенты:– 1,5–2 л воды;– 50 г макарон;– 1 луковица;– 1 ст. ложка раст. масла;– 4 сосиски;– 0,5 стакана томатной пасты;– 1 банка консервированной фасоли;– орегано, зелень по вкусу.Приготовление: в кастрюле вскипятите воду и закиньте макароны вариться. Лук нарежьте и обжарьте на медленном огне на растительном масле. Сосиски нарежьте кружочками и выложите в сковороду с луком. Обжаривайте, помешивая, до румяной корочки. Добавьте к макаронам томатную пасту, поджарку из сосисок, консервированную фасоль и орегано. Посолите суп и варите еще 7-10 минут. В конце добавьте рубленую зелень.Блюдо готовится просто и быстро, но получается весьма оригинальным.Ингредиенты:– 80–100 г спагетти;– 1 ч. ложка соли;– 4 ч. ложки оливкового масла;– 2–3 луковицы;– 2 яичных белка;– 2 яйца;– 100 мл обезжиренного молока;– молотый черный перец по вкусу;– петрушка, базилик по вкусу;– 50 г пармезана;– бальзамический соус по вкусу.Приготовление: отварите спагетти согласно инструкции на упаковке. Слейте жидкость. Обжарьте на оливковом масле мелко нарезанный лук. Добавьте спагетти и готовьте 5–7 минут. Взбейте белки, яйца и молоко, посолите и поперчите. Залейте яичной смесью спагетти. Сверху посыпьте рубленой зеленью и тертым сыром. Готовьте около пяти минут, пока нижняя часть не подрумянится. Затем осторожно переверните и оставьте еще примерно на пять минут. Перед подачей полейте блюдо бальзамическим соусом.Блюдо по этому рецепту такое же вкусное, как и классическая лазанья, но готовится значительно проще.Ингредиенты:– 3 ст. ложки раст. масла;– 1 луковица;– 2 зубчика чеснока;– 0,5 ч. ложки базилика;– 400 г говяжьего фарша;– 500 г томатов в собственном соку;– 2 ст. ложки томатной пасты;– соль, перец по вкусу;– 250 г крем-сыра;– 250 г рикотты;– 150 г тертого твердого сыра;– 6–8 листов для лазаньи;– зелень по вкусу.Приготовление: пропассеруйте мелко нарезанный лук до прозрачности (чтобы лазанья не прилипла, возьмите глубокую посуду с толстым дном). Добавьте измельченный чеснок и подержите на огне еще полминуты. Всыпьте базилик, добавьте фарш и приправьте его. Как только фарш схватится, положите раздавленные помидоры и томатную пасту. Оставьте вариться на среднем огне на десять минут, затем приправьте солью и перцем. У вас получится соус болоньезе.Привычного соуса бешамель в этом рецепте не будет, его заменит сырная смесь. Соедините крем-сыр (можно брать с любыми добавками), рикотту и 100 граммов тертого твердого сыра. Посолите. Быстро отварите листы лазаньи. Примерно две трети болоньезе переложите в отдельную посуду. Оставшуюся часть распределите по дну и закройте листами. Промажьте все четвертью сырной смеси и снова положите листы.Повторяйте слои поочередно, верхушку присыпьте оставшимся сыром, слегка прижмите и накройте крышкой. Томите лазанью на среднем огне около 20 минут или пока сыр не расплавится. Посыпьте зеленью, подавайте блюдо горячим.