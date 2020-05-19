Если вы запаслись макаронными изделиями на ближайшие пятьдесят, а полет фантазии закончился на макаронах по-флотски, предлагаем еще несколько быстрых рецептов.
Томатный суп
Этот сытный суп готовится просто и быстро: достаточно сделать поджарку из сосисок и лука, выложить все ингредиенты в кастрюлю и немного проварить, советуют эксперты Lifehacker.
Ингредиенты:
– 1,5–2 л воды;
– 50 г макарон;
– 1 луковица;
– 1 ст. ложка раст. масла;
– 4 сосиски;
– 0,5 стакана томатной пасты;
– 1 банка консервированной фасоли;
– орегано, зелень по вкусу.
Приготовление: в кастрюле вскипятите воду и закиньте макароны вариться. Лук нарежьте и обжарьте на медленном огне на растительном масле. Сосиски нарежьте кружочками и выложите в сковороду с луком. Обжаривайте, помешивая, до румяной корочки. Добавьте к макаронам томатную пасту, поджарку из сосисок, консервированную фасоль и орегано. Посолите суп и варите еще 7-10 минут. В конце добавьте рубленую зелень.
Запеканка на сковороде
Блюдо готовится просто и быстро, но получается весьма оригинальным.
Ингредиенты:
– 80–100 г спагетти;
– 1 ч. ложка соли;
– 4 ч. ложки оливкового масла;
– 2–3 луковицы;
– 2 яичных белка;
– 2 яйца;
– 100 мл обезжиренного молока;
– молотый черный перец по вкусу;
– петрушка, базилик по вкусу;
– 50 г пармезана;
– бальзамический соус по вкусу.
Приготовление: отварите спагетти согласно инструкции на упаковке. Слейте жидкость. Обжарьте на оливковом масле мелко нарезанный лук. Добавьте спагетти и готовьте 5–7 минут. Взбейте белки, яйца и молоко, посолите и поперчите. Залейте яичной смесью спагетти. Сверху посыпьте рубленой зеленью и тертым сыром. Готовьте около пяти минут, пока нижняя часть не подрумянится. Затем осторожно переверните и оставьте еще примерно на пять минут. Перед подачей полейте блюдо бальзамическим соусом.
Быстрая лазанья
Блюдо по этому рецепту такое же вкусное, как и классическая лазанья, но готовится значительно проще.
Ингредиенты:
– 3 ст. ложки раст. масла;
– 1 луковица;
– 2 зубчика чеснока;
– 0,5 ч. ложки базилика;
– 400 г говяжьего фарша;
– 500 г томатов в собственном соку;
– 2 ст. ложки томатной пасты;
– соль, перец по вкусу;
– 250 г крем-сыра;
– 250 г рикотты;
– 150 г тертого твердого сыра;
– 6–8 листов для лазаньи;
– зелень по вкусу.
Приготовление: пропассеруйте мелко нарезанный лук до прозрачности (чтобы лазанья не прилипла, возьмите глубокую посуду с толстым дном). Добавьте измельченный чеснок и подержите на огне еще полминуты. Всыпьте базилик, добавьте фарш и приправьте его. Как только фарш схватится, положите раздавленные помидоры и томатную пасту. Оставьте вариться на среднем огне на десять минут, затем приправьте солью и перцем. У вас получится соус болоньезе.
Привычного соуса бешамель в этом рецепте не будет, его заменит сырная смесь. Соедините крем-сыр (можно брать с любыми добавками), рикотту и 100 граммов тертого твердого сыра. Посолите. Быстро отварите листы лазаньи. Примерно две трети болоньезе переложите в отдельную посуду. Оставшуюся часть распределите по дну и закройте листами. Промажьте все четвертью сырной смеси и снова положите листы.
Повторяйте слои поочередно, верхушку присыпьте оставшимся сыром, слегка прижмите и накройте крышкой. Томите лазанью на среднем огне около 20 минут или пока сыр не расплавится. Посыпьте зеленью, подавайте блюдо горячим.