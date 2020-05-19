Верховная Рада предварительно одобрила введение государственного сбора за каждого пассажира, который улетает из аэропортов Украины.

За соответствующий законопроект №2424 в первом чтении во вторник, 19 мая, проголосовали 237 депутатов при минимально необходимых 226.Документом также предполагается установить взимание госсбора за каждую тонну грузов, отправленного или прибывшего в украинские аэропорты.Авторы законопроекта отмечают, что подобный сбор взимается в Испании, Великобритании, Франции, Германии, Австрии, США, Китае, Австралии, Узбекистане.Напомним, депутаты правящей партии Слуга народа хотят ввести новый налог для граждан на развитие культуры. По словам заместителя главы парламентской фракции Слуга народа Евгении Кравчук, Это будет введение единого культурного сбора.