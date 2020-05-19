Верховная Рада предварительно одобрила введение государственного сбора за каждого пассажира, который улетает из аэропортов Украины.

За соответствующий законопроект №2424 в первом чтении во вторник, 19 мая, проголосовали 237 депутатов при минимально необходимых 226.
 
Документом также предполагается установить взимание госсбора за каждую тонну грузов, отправленного или прибывшего в украинские аэропорты.
 
Авторы законопроекта отмечают, что подобный сбор взимается в Испании, Великобритании, Франции, Германии, Австрии, США, Китае, Австралии, Узбекистане.
 
Напомним, депутаты правящей партии Слуга народа хотят ввести новый налог для граждан на развитие культуры. По словам заместителя главы парламентской фракции Слуга народа Евгении Кравчук, Это будет введение единого культурного сбора.

Читайте также

﻿
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Украинцы смогут снимать наличные в кассах магазинов

Общество