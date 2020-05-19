Не зависимо от того, карантин в стране или нет, всегда лучше получить услугу дома, нежели ехать в отделение и стоять в очереди.В этом поможет сервис онлайн-страхования Хотлайн Финансы. На сайте можно сравнить предложения разных СК и купить полис со скидкой
Какие страховки можно оформить онлайн?
На hotline.finance за 5-10 минут можно оформить следующие продукты:
- ОСАГО (автогражданка).
- Туристическая страховка.
- Экспресс страхование жилья.
- Зеленая карта.
- КАСКО (первый этап оформления — заявка на просчет стоимости).
Преимущества покупки страховки онлайн
- Не нужно выходить из дома и ехать в страховую. Оформить полис можно с телефона, сидя на диване.
- Электронная страховка примерно на 10% дешевле бумажной, поскольку не включает комиссию агенту, печать и содержание отделения.
- Покупая страховку онлайн, вы экономите время. Оформить э-полис можно за несколько минут, и в итоге получите тот же результат — действительную страховку.