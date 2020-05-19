Не зависимо от того, карантин в стране или нет, всегда лучше получить услугу дома, нежели ехать в отделение и стоять в очереди.

В этом поможет сервис онлайн-страхования Хотлайн Финансы. На сайте можно сравнить предложения разных СК и купить полис со скидкой

Какие страховки можно оформить онлайн?


На hotline.finance за 5-10 минут можно оформить следующие продукты:
  • ОСАГО (автогражданка).
  • Туристическая страховка.
  • Экспресс страхование жилья.
  • Зеленая карта.
  • КАСКО (первый этап оформления — заявка на просчет стоимости).

Преимущества покупки страховки онлайн

  1. Не нужно выходить из дома и ехать в страховую. Оформить полис можно с телефона, сидя на диване.
  2. Электронная страховка примерно на 10% дешевле бумажной, поскольку не включает комиссию агенту, печать и содержание отделения.
  3. Покупая страховку онлайн, вы экономите время. Оформить э-полис можно за несколько минут, и в итоге получите тот же результат — действительную страховку.

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