Не зависимо от того, карантин в стране или нет, всегда лучше получить услугу дома, нежели ехать в отделение и стоять в очереди.

Какие страховки можно оформить онлайн?

ОСАГО (автогражданка).

Туристическая страховка.

Экспресс страхование жилья.

Зеленая карта.

КАСКО (первый этап оформления — заявка на просчет стоимости).

Преимущества покупки страховки онлайн

Не нужно выходить из дома и ехать в страховую. Оформить полис можно с телефона, сидя на диване. Электронная страховка примерно на 10% дешевле бумажной, поскольку не включает комиссию агенту, печать и содержание отделения. Покупая страховку онлайн, вы экономите время. Оформить э-полис можно за несколько минут, и в итоге получите тот же результат — действительную страховку.