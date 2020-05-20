Кабинет министров по предложению Министерства иностранных дел начал работу над открытием авиасообщения из Украины за рубеж.

Об этом рассказал источник в дипломатической службе.Как отметил собеседник, Украина начинает переговоры о возобновлении регулярного авиасообщения, остановленного из-за пандемии коронавируса, не дожидаясь запросов других государств."Мы должны инициативно открывать авиасообщение, в том числе со странами ЕС, с учетом решений другой страны о снятии ограничений", - сказал собеседник. Он также уточнил, что смысл возобновлять перелеты есть тогда, когда граждане смогут въехать и вернуться в Украину регулярными авиарейсами.По словам источника, это решение согласовано в правительстве, а посольства Украины в государствах-членах ЕС получили указание о переговорах по этому поводу."Мы будем также принимать во внимание эпидемическую ситуацию (в соответствующих государствах)", - отметил источник.Как известно, до 15 июня действует запрет на въезд в страны Шенгена для граждан Украины и других государств, не являющихся членами ЕС. Исключение составляют, кроме ряда исключений для проживающих, работающих в соответствующих государствах и тому подобное. Пока неизвестно, будет ли этот запрет возобновлен.