У людей, переболевших SARS в 2003 году, обнаружили антитела, нейтрализующие SARS-CoV-2.

Об этом сообщает журнал Nature 19 мая.Ученые из США и Швейцарии выяснили, что заражение вирусом SARS-CoV, спровоцировавшим вспышку атипичной пневмонии в 2003 году, вызывает выработку различных антител, нацеленных на S-белок. S-белок играет ключевую роль в связывании коронавируса с рецепторами на поверхности клетки-хозяина, после чего вирус проникает внутрь. Антитела синтезируются особой разновидностью клеток иммунной системы, называемой B-клетками памяти.Эксперименты показали, что одна из разновидностей вырабатываемых антител - S309 - эффективно нейтрализует вирус SARS-CoV-2 через распознавание того участка (домена) S-белка, что непосредственно взаимодействует с клеточными рецепторами.Отмечается, что оба коронавируса относятся к подроду сарбековирусов и имеют идентичные эпитопы - части S-белка, на которые нацелены антитела. Это значит, что люди, зараженные одним коронавирусом, оказываются невосприимчивыми к другому.Авторы статьи указывают, что содержащие S309 смеси антител, синтезируемых B-клетками памяти после заражения SARS-CoV, усиливают нейтрализацию нового коронавируса и препятствуют появлению мутантов, обладающих устойчивостью к приобретенной иммунной реакции.Таким образом, подобные коктейли из антител могут быть использованы для лечения тяжелых больных COVID-19 или профилактики инфекции у людей с высоким риском заражения.