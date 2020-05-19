Кабинет Министров согласился с аргументами народного депутата о доработке перспективного плана ОТГ Харьковской области.

Как сообщила народный депутат Украины Юлия Светличная в своем Telegram-канале, ей удалось достучаться до членов Кабмина и донести руководству страны мнение жителей области о необходимости изменений и доработки перспективного плана ОТГ.«По поводу перспективного плана ОТГ Харьковской области, который вызвал у людей много вопросов. Жители Первомайского района тогда обратились ко мне за помощью и поддержкой.Активно занимаемся.Первое. Кабмин рассмотрел моё депутатское обращение и согласился с тем, что ранее одобренный КМУ областной план необходимо доработать и внести в него изменения.Второе. После ряда наших действий уверена, что в ближайшее время будут внесены изменения в части того, что Беляевская ОТГ Первомайского района должна состоять из 7 сельских советов, как того и хотели люди», – написала депутат.