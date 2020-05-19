Пытаясь проскочить между двумя автомобилями на высокой скорости, полицейский спровоцировал аварию.

Как сообщает областная прокуратура, 21-летний сержант патрульной полиции, находясь вне службы, управляя автомобилем «Opel Tigra», в салоне которого было еще трое его коллег, ехал по Московскому проспекта со скоростью более 100 км/ч.Пытаясь проехать между двумя другими автомобилями, он столкнулся с одной из них. От удара автомобиль «ВАЗ 2104» столкнулся с грузовиком «Volvo FH12» с прицепом, который неподвижно стояла на крайней правой полосе.«Opel Tigra» съехал с дорожного покрытия, ударился в бордюрный камень и, разрушив декоративную металлическую ограду, не менее двух раз перевернулся через крышу, в результате чего две пассажирки выпали с заднего сиденья через заднее ветровое стекло, одна из них получила тяжелые телесные повреждения.Кроме того, пострадал и водитель автомобиля «ВАЗ 2104» - он получил телесные повреждения средней степени тяжести.Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, отстранение полицейского от занимаемой должности и временном ограничении управления транспортным средством.Виновнику ДТП грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет, с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.