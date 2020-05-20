Соль – это… Спорим, что 90 человек из ста продолжат фразу словами «белый яд»? Впрочем, не все так однозначно. Любой продукт может быть как ядом, так и лекарством – в зависимости от дозировки.

Человеку в сутки требуется одна чайная ложка соли. Большинство же потребляет гораздо больше. Отсюда и болезни, и отечность, и невозможность похудеть. Уменьшить количество натрия в пище возможно – нужно просто заменить поваренную соль другими приправами, которые создадут впечатление солености.Существует несколько видов искусственных заменителей соли, в которых вместо хлорида натрия присутствует хлорид калия, но мы о них говорить не будем, ибо речь идет исключительно о натуральных продуктах.Звучит смешно, но вместо соли можно взять… соль. Да не простую, а исключительно натуральную, а значит, полезную для здоровья. Например, гималайскую розовую соль добывают со дна моря, и в первоначальном виде она представляет собой куски породы розового или фиолетового цвета. В ней много железа, магния, калия, меди, а вот натрия почти нет.Черная соль – неочищенный продукт. Ее добывают в месторождениях, богатых веществами, содержащими сероводород, поэтому от сероводородного запаха никуда не деться. Она менее соленая, чем ее белая сестра, но зато более полезная. Придает пище едва уловимый вкус яиц.Морскую соль не путайте с мелкой белой выпаренной, которая стоит на каждом прилавке. У настоящей морской соли кристаллы крупные, пятидесяти оттенков серого. Она сушится в естественных условиях под солнечными лучами. Химический состав очень сложен, искусственных аналогов нет. Хлорида натрия в ней – около 14%, тогда как псевдоморская прячет в себе 97–99%. В обычных торговых точках настоящую морскую соль нужно еще поискать, но в интернет-магазинах она точно есть.Лимонный, гранатовый, грейпфрутовый, сливовый соки и прочая фруктово-ягодная натуральная кислятина будоражит те же вкусовые рецепторы, что и поваренная соль. Именно поэтому помидоры кажутся более солеными, чем, скажем, картошка, – в них присутствует кислота. Достаточно сбрызнуть лимонным соком салат из капусты – и содержимое тарелки станет вкуснее, а жизнь – веселее. Такие же нехитрые манипуляции можно проделывать со многими блюдами, например, мясо полить гранатовым соусом. Алыча отлично дружит с рыбой и так далее. Таким способом можно успешно дурачить свой организм ему же на пользу.Из всех продуктов растительного происхождения наиболее соленая – морская капуста (ламинария). Некоторое ощущение солености дадут корень сельдерея, свекла, морковь. Жизнь без соли помогут скрасить душистые травы и специи: кинза, базилик, лавровый лист, розмарин, петрушка, чабрец, укроп, сушеный чеснок, эстрагон, орегано, мускатный орех, карри, куркума, шалфей.