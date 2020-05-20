Банки-партнеры госпрограммы Доступные кредиты 5-7-9% за 100 дней выдали 462 кредита на общую сумму 283,5 млн грн.

Об этом 19 мая сообщило министерство финансов.По данным ведомства, 57% кредитов выдано предприятиям сельского хозяйства, компаниям из сферы торговли и производства - 17%, промышленным предприятиям - 6%.В региональном разрезе наибольшее число кредитов в рамках программы выдано в Кировоградской и Винницкой областях – по 9% от общего объема. В Полтавской области - 7%.Вместе с тем по состоянию на 15 мая отклонена 1241 заявка бизнеса на получение кредитов. Среди причин отказа указываются необоснованность бизнес-плана - 26%, недостаточная платежеспособность - 22%, плохая деловая репутация - 20%.