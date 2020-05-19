Харьковчанин был добровольцем АТО.

В Харьковской больнице скончался мужчина, которого в ночь с 10 на 11 мая нашли без сознания на проспекте Героев Сталинграда. По предварительным данным, он ехал на электровелосипеде и попал в ДТП.В больнице мужчину сразу же прооперировали, однако состояние оставалось крайне тяжелым из-за серьезной травмы головы. Позже удалось установить личность парня. Им оказался Артем Курдеча, доброволец АТО.Как сообщает Анастасия Настенко на своей странице в Facebook, сегодня Артем скончался.«Не погибнуть в 2014,чтобы умереть в мирном Харькове из-за того,что был не в шлеме за рулём электровелосипеда.Молодой,красивый,сильный. Просто шлем.», – написала Анастасия.