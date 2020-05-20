Это произошло ровно через сутки, после его участия в митинге.

Как сообщают харьковские волонтеры, водителя экстренной медицинской помощи, Николая Устименко, не допустили на работу после подписания им коллективного обращения на имя председателя областной администрации с просьбой помочь с выплатами надбавок и обеспечить средствами индивидуальной защиты.«Официальная причина: высокое давление. Только вот коллеги перемеряли дважды, сразу у скорой на парковке, итог 140/80.Это произошло ровно через сутки, после его участия в митинге. Сегодня, 19 мая, в утреннюю пересменку на 1й подстанции в Харькове», – пишет волонтер Наталья.Также волонтеры обратились ко всем сотрудникам коммунального предприятия экстренной медицинской помощи, на которых сегодня оказывают давление руководители. Их просят не бояться и сообщать о таких случаях, чтоб активисты имели возможность их защитить информационно и юридически.«Если вы работаете в КП «Экстренная мед помощь» в г. Харьков и на вас оказывается давление в любой форме, со стороны руководства. пишите в ЛС. анонимность гарантируем. адвокаты готовы защищать ваши права!», – написала Наталья.