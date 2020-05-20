В квартире пожарные обнаружили тело мужчины 1950 года рождения.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, 18 мая в 23:27 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в квартире на 4-м этаже 9-этажного жилого дома на Пролетарском шоссе, 7, города Змиев, Харьковской области.

К месту происшествия выехали 1 отделение службы спасения на автоцистерне и 1 отделение на автолестнице.

На момент прибытия спасателей стало известно, что в комнате горели домашние вещи. Площадь пожара составляла около 10 кв.м. На месте пожара пожарные обнаружили тело владельца 1950 года рождения.

Пожарные в 23:37 локализовали огонь, а спустя два часа полностью потушили пожар.

Причина возгорания устанавливается.

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