В квартире пожарные обнаружили тело мужчины 1950 года рождения.Как сообщает пресс-служба ГСЧС, 18 мая в 23:27 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в квартире на 4-м этаже 9-этажного жилого дома на Пролетарском шоссе, 7, города Змиев, Харьковской области.
К месту происшествия выехали 1 отделение службы спасения на автоцистерне и 1 отделение на автолестнице.
На момент прибытия спасателей стало известно, что в комнате горели домашние вещи. Площадь пожара составляла около 10 кв.м. На месте пожара пожарные обнаружили тело владельца 1950 года рождения.
Пожарные в 23:37 локализовали огонь, а спустя два часа полностью потушили пожар.
Причина возгорания устанавливается.