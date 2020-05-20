Инициатива РФ о проведении 21 мая видеоконференции с жителями Крыма в Совете безопасности ООН не изменит отношения международного сообщества к аннексии полуострова.

Такое мнение в cоцсети 19 мая выразил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.- Предыдущие провалы в ООН заставляют Россию идти на новые авантюры. Не могут русские ничего поделать и против крымских резолюций Генеральной ассамблеи, - отметил он.По словам украинского дипломата, РФ пытается создать альтернативную реальность, но в ответ снова услышит о фундаментальных принципах международного права.- России не актеров на встречу с членами Совета безопасности следует приглашать, а выполнять резолюции ООН и решения международных судов и трибуналов, - подчеркнул он.В частности, Россия должна без предварительных условий допустить на полуостров миссию по мониторингу прав человека и освободить незаконно удерживаемых украинцев, уточнил Николенко.Как сообщалось, заместитель постоянного представителя России при ООН анонсировал неформальную видеоконференцию Совета безопасности ООН с крымчанами.