Пешеход переходил дорогу в неустановленном месте.Как сообщили в главном управлении Национальной полиции Харьковской области, 19 мая, около 21:00, на 625 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский 31-летний водитель автомобиля «Infiniti» сбил пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте.
28-летний житель города Изюм от полученных травм погиб на месте.
Следователи внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
У водителя транспортного средства признаков алкогольного опьянения не выявлено.