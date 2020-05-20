Пешеход переходил дорогу в неустановленном месте.

Как сообщили в главном управлении Национальной полиции Харьковской области, 19 мая, около 21:00, на 625 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский  31-летний водитель автомобиля «Infiniti» сбил пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте.

28-летний житель города Изюм от полученных травм погиб на месте.

Следователи внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

У водителя транспортного средства признаков алкогольного опьянения не выявлено.

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