По состоянию на 20 мая в Харькове зафиксировано 496 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 1 тыс. 364 подозрения на COVID-19, из которых 836 случаев подтверждено. Под подозрением остается 181 человек, из них 142 - жители Харькова. Также за это время 224 пациента выздоровели, 32 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 20 мая в Украине - 19 тыс. 230 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 564 летальных, 5 тыс. 955 пациентов выздоровели. В общем заболели 1 тыс. 376 детей и 3 тыс. 757 медиков. За сутки зафиксировано 354 новых случая.