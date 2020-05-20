Лето в Харьков не торопится. Холодные ветры из Скандинавии и северных морей несут в наш регион прохладную дождливую погоду. Когда доставать шорты и сарафаны?

Синоптики Харьковского регионального гидрометцентра существенного потепления не прогнозируют.— По крайней мере, на ближайшую неделю сохранится довольно прохладный характер погоды, — сообщил «Вечернему Харькову» кандидат географических наук, синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич.. – Связано это с поступлением холодного воздуха с северо-запада, то есть со стороны Скандинавии, северных морей – Норвежского, Баренцева.Зонты тоже прятать пока рано, поскольку погода будет в основном дождливой.Однако несмотря на достаточно некомфортную для второй половины мая погоду, температурных рекордов Харьков не побил.— Бывали годы, когда в эти числах мая температура опускалась даже ниже нуля. Сейчас такой низкой температуры мы пока не фиксируем. Просто днем не очень тепло, поэтому складывается впечатление, что погода аномальная. За последние двое суток отклонение от среднесуточной нормы составляет от двух до пяти градусов ниже нормы – не такое уж и существенное, — заметил Игорь Кибальчич.По словам синоптика, в июне лето все-таки должно заглянуть к харьковчанам.— А пока что 22 и 23 мая еще возможны заморозки на поверхности почвы, — поубавил оптимизма синоптик.По его словам, климат в Украине, безусловно, меняется. Это видно по среднемесячной и среднегодовой температуре. Количество осадков в целом остается прежним, но меняется их распределение – они становятся более редким явлением, но более интенсивным. Так что в Украине может появиться сезон дождей и сезон засухи.— На Слобожанщине длительные засушливые периоды в конце лета и в начале осени – не редкость. К примеру, в 2018 году был рекордно сухой август, впервые за историю наблюдений не выпало ни одного дождя. В 2015 году с сентября по ноябрь за три месяца выпало всего 13 мм осадков. Да и в этом году в марте и апреле по всей стране наблюдался недобор осадков, — констатировал синоптик.