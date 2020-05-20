В следующем году в Харькове грядет очередное подорожание холодной воды и водоотведения – в среднем на 20%. Соответствующий проект повышения тарифов обнародовал «Харковводоканал». Горожане возмущены до предела.

Согласно проекту, опубликованному на сайте КП «Харьковводоканал», тариф на холодную воду в 2021 году вырастет на 22,1% — до 18 гривен 60 копеек за кубометр, на канализацию — на 19,7%, что будет равно 11 гривнам 3 копейкам за кубометр.Сейчас харьковчане платят 15,22 грн за кубометр воды и 9,21 грн — за кубометр сточных вод.В КП пояснили, что на изменение тарифов повлияло увеличение объемов водоснабжения на 5,4% и уменьшение объема водоотведения на 0,6%, увеличение затрат на электроэнергию на 18,7% и расходов на оплату труда. Также в тариф включены затраты на ремонт и материалы, которые выросли на 181,8% по сравнению с затратами, предусмотренными в действующих тарифах.Горожане планами коммунального предприятия возмущены до предела.– То, что они пишут в своих обоснованиях, касается только интересов самого предприятия. А платит потребитель. За что? Качество воды стало лучше? Так нет, питьевую воду по-прежнему покупаем. Аварии и бесконечные отключения воды прекратились? Бесплатные счетчики людям поставили? Нет. За что же я должен платить все больше и больше? – не скрывает эмоций харьковчанин Виктор Семенович.– Да это просто обдираловка. Нашей семье из трех человек, хотя в действительности в квартире проживает два, холодная вода обходится в 700 гривен в месяц. И это при том, что я целый день на работе, а бабушка уж точно установленный объем потребления воды не расходует. Куда еще больше? – говорит Анатолий.Тарифы должны утвердить до 1 июня и заявку с их расчетом направить в НКРЭКУ.На предприятии проинформировали, что в связи с карантином общественное обсуждение новых тарифов пройдет онлайн и начнется 26 мая в 9.45. Заявку на участие в обсуждении можно подать до 25 мая включительно. Замечания и предложения, заявки для участия в открытом обсуждении принимаются по адресу: КП «Харьковводоканал», ул. Конторская, 90, г. Харьков, 61052; e-mail: de.hkov@city.kharkov.ua.