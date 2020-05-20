Пенсии в Украине некоторым категориям пенсионеров повысят до конца нынешнего года еще несколько раз.

Об этом сообщил кандидат экономических наук, эксперт Александр Хмелевский.В первую очередь повышение коснется тех пенсионеров, которым не увеличили выплаты в ходе майской индексации, а это получатели как минимальных, так и повышенных пенсий.В частности, с 1 июля и с 1 декабря прибавку на общую сумму 131 гривна получат те пенсионеры, которым выплачивают так называемые социальные пенсии. Это те, кто не имеет достаточно стажа, но уже достиг пенсионного возраста."Повышение пенсий в июле и декабре 2020 года связано с повышением прожиточного минимума. В частности, размер минимальной пенсии вырастет на 74 гривны до 1712 гривен. Такое повышение затронет примерно 80 тысяч пенсионеров. В декабре минимальный размер пенсии вырастет еще на 57 гривен до 1769 гривен", - сказал Хмелевский.Кроме того, в июле и декабре прибавки получат и пенсионеры, имеющие сверхнормативный стаж (для женщин - более 30 лет, для мужчин - более 35 лет)."Каждый пенсионер, имеющий стаж более 35 лет (для мужчин), получит за каждый сверхнормативный год 1% надбавки от минимальной пенсии. С июля такая прибавка составит 17,12 грн, а с декабря - 17,69 грн", - пояснил эксперт.Также до конца года выплаты повысят пенсионерам с высокими пенсиями (более 4 778 гривен) и получателям так называемых спецпенсий.Хмелевский подчеркнул, что такие повышения пенсий "являются жалкими, они значительно ниже роста цен на основные продукты питания, потому прожить на такие пенсии без помощи родственников будет крайне трудно".