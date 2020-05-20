Трагедия произошла 2 ноября 2019 года.

В Главном управлении Национальной полиции Харьковской области разыскивают свидетелей аварии, которая произошла 2 ноября 2019 около 17:15 в районе 23 км + 700 м автодороги «Харьков-Павлоград», в результате которой автомобиль «ВАЗ-21093» столкнулся с велосипедом, который двигался в попутном направлении без осветительных приборов.От полученных травм велосипедист погиб на месте.Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия в полиции просят обратиться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г. Харьков, улица Маяковского, 22 в кабинет № 6 к следователю Катречко Денису Олеговичу или по телефону: