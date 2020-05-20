Несмотря на послабление карантина, которые правительство вводит с 22 мая, большинство персонала детских садиков и водителей общественного транспорта рискуют лишиться работы.

Карантин в Украине продлен до 22 июня, но с 22 мая стартует второй этап послабления ограничений.Так, с 25 мая планируется возобновление работы детских садиков. Среди предложений по работе дошкольных заведений в период карантина в рекомендациях МОЗ по организации противоэпидемических мер есть норма под пунктом 8: временное отстранение от работы в детских садах лиц из групп риска, то есть тех, кто достиг 60-летнего возраста, а также тех, кто имеет хронические заболевания, которые подавляют иммунитет.В связи с этим может возникнуть большой дефицит персонала.– У нас в детском садике только воспитатели и психолог в возрасте до 40 лет и относительно здоровы. Все нянечки – старше шестидесяти, повару и даже заведующей – под 60. И они тоже в группе риска, потому что у одной сахарный диабет, а другая несколько лет назад перенесла инсульт. Возникает вопрос: зачем открывать детский сад, если работать некому? – недоумевает сотрудница одного из детских садиков Харькова Елена.– Отстранить от работы до окончания карантина. Так этот карантин планируется окончательно отменить только в сентябре, а в ноябре прогнозируют вторую волну коронавируса – и снова карантин. По сути дела самые социально незащищенные сотрудники – по возрасту и по состоянию здоровья – оказываются просто за бортом, – говорит заведующая одного из детских садов. – У нас персонал тщательно подобранный, профессиональный, с огромным опытом работы, умеющий найти подход к любому ребенку, освоивший новые методики обучения и так далее. Многие – в зрелом возрасте. Я должна дать им от ворот поворот и отправить в центр занятости? А что делать пенсионерам, которые остаются со своей мизерной пенсией, лишаясь подработки? А что делать сотрудникам, которые попадают в группу риска по состоянию здоровья – где брать деньги на аптеку? Об этом кто-то подумал?Второй этап выхода из карантина предусматривает и возобновление работы общественного городского и коммунального пригородного автобусного сообщения. В отношения водителей рекомендации МОЗ аналогичные – отстранение от работы на период действия карантина работников, входящих в группу риска.– Можно подумать, у нас очередь из желающих стоит, – горько улыбается водитель маршрутки Николай Петрович. – Работа собачья, молодежь калачом не заманишь, водители – в основном люди в возрасте. Кто народ возить будет, если их от работы отстранят? А жить им на что, семьи кормить, детей учить?Подобные рекомендации МОЗ в период пандемии вполне поняты. Однако в этом случае государство должно позаботиться о таких людях, а не обрекать их на голодное существование.– Если власть считает, что им будет достаточно помощи по безработице в размере тысячи гривен, пусть попробуют сами на нее прожить, – предлагает харьковчанка Светлана.