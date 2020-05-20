Ученые констатируют, что коронавирусная инфекция может проявляться неврологическими симптомами, которые можно ошибочно интерпретировать и спутать болезнь с другими, менее опасными нарушениями.

Заражение коронавирусом обычно «заявляет» о себе симптомами многих респираторных заболеваний – повышением температуры, затрудненным дыханием и одышкой, сдавленностью в груди. Также в перечень признаков COVID-19 входит потеря обоняния (аносмия) и способности различать вкус.Но существуют достаточно необычные симптомы этой инфекции, из-за которых ее можно спутать с другими нарушениями, пишет Express.Издание публикует рассказ врача скорой помощи из Нью-Йорка Роберта Глаттера, по словам которого, некоторые пациенты с COVID-19 сталкиваются с явлениями неврологического характера. Например, у них возникает вертиго (головокружение).Врач отмечает, что данный симптом поначалу не вызывает у людей тревоги, так как существует достаточно много не опасных для жизни состояний, сопровождаемых головокружением (особенно в пожилом возрасте). Однако по мере того, как инфекция развивается, вертиго может становиться более выраженным.- Когда организм вступает в активную борьбу с болезнью, головокружение может усиливаться. Вы должны обратиться за медицинской помощью, если у вас постоянно возникает необъяснимое головокружение или состояние замешательства. Я видел пациентов, у которых после такого симптома развивались измененное психическое состояние, воспаление мозга, - рассказал Роберт Глаттер.Еще один признак, который не входит в число официальных симптомов заражения коронавирусом, – это покалывание в руках. Данное явление известно также как парестезия: о нем говорят ощущения, напоминающие уколы иголками или даже удары электрическим током.Парестезия хорошо знакома диабетикам: они часто ощущают характерные покалывания на коже. Также это наблюдается у пациентов с аутоиммунными заболеваниями. Кроме того, подобный симптом может вызываться плохим кровообращением (например, возникать после сна в неудобной позе).- Чтобы не спутать коронавирусную инфекцию с другими нарушениями, свяжитесь с врачом, если покалывание в руках у вас возникает регулярно и без видимой причины. Оно может быть вызвано реакцией иммунной системы на инфекцию, - дал совет медик.