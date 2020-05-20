День вышиванки многодетные семьи отметили онлайн флешмобом «Код нації 2020» и записали клип на песню «Запали вогонь», участниками которого стали обычные харьковчане – поющие и танцующие дети, родители, бабушки и дедушки в вышиванках.Многодетные семьи Харьковщины, которые объединились в ассоциацию АММА, привыкли к активному образу жизни. Ни один праздник, ни одно массовое мероприятие не проходит без их участия. Карантин наложил ограничения на массовые акции, но усмирить активность инициативных и находчивых мам ему оказалось не под силу.
– Каждый год на День вышиванки мы обязательно устраиваем какие-нибудь акции около памятника Тарасу Шевченко. А в период карантина массовые мероприятия на улице запрещены, поэтому мы решили провести онлайн-флешмоб «Код нації». В культуре практически любого народа есть вещи, которые ярко отражают его особую национальную традицию. В Украине таким символом является вышивка – своеобразный уникальный код украинского этноса с зашифрованными оберегами, символами и знаками, – говорит руководитель ОО «Ассоциация многодетных семей АММА» Юлия Ибрагим. – Призвали всех желающих принять участие и прислать свои фотографии в вышиванках с хэштегами #аммаувишиванці, #коднації2020. 21 мая публикуем их на своей страничке в «Фейсбуке».
Кроме того, из полученных фотографий в организации создали карту «Вишивана Україна».
– Это по-семейному теплая карта Украины, составленная из фотографий детей и родителей в вышиванках, – продолжает Юлия Ибрагим. – Харьковчане откликнулись очень активно. В воскресенье вечером мы бросили клич, а уже в понедельник получили больше ста фотографий.
А еще многодетные мамы запустили музыкальный флешмоб.
– Мы записали видеоролик под песню Златы Огневич «Запали вогонь». Семьи пели или танцевали под эту песню, снимая видео. Сюжеты мы включили в клип, действующими лицами которого стали наши семьи, дети, родители – счастливые, радостные, в вышиванках, – улыбается Юлия Ибрагим. – А еще к нам присоединились наши друзья из воинской части 3017, с которыми мы дружим уже пять лет. Они тоже решили отпраздновать День вышиванки вместе с нами.