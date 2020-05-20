День вышиванки многодетные семьи отметили онлайн флешмобом «Код нації 2020» и записали клип на песню «Запали вогонь», участниками которого стали обычные харьковчане – поющие и танцующие дети, родители, бабушки и дедушки в вышиванках.

Многодетные семьи Харьковщины, которые объединились в ассоциацию АММА, привыкли к активному образу жизни. Ни один праздник, ни одно массовое мероприятие не проходит без их участия. Карантин наложил ограничения на массовые акции, но усмирить активность инициативных и находчивых мам ему оказалось не под силу.– Каждый год на День вышиванки мы обязательно устраиваем какие-нибудь акции около памятника Тарасу Шевченко. А в период карантина массовые мероприятия на улице запрещены, поэтому мы решили провести онлайн-флешмоб «Код нації». В культуре практически любого народа есть вещи, которые ярко отражают его особую национальную традицию. В Украине таким символом является вышивка – своеобразный уникальный код украинского этноса с зашифрованными оберегами, символами и знаками, – говорит руководитель ОО «Ассоциация многодетных семей АММА» Юлия Ибрагим. – Призвали всех желающих принять участие и прислать свои фотографии в вышиванках с хэштегами #аммаувишиванці, #коднації2020. 21 мая публикуем их на своей страничке в «Фейсбуке».Кроме того, из полученных фотографий в организации создали карту «Вишивана Україна».– Это по-семейному теплая карта Украины, составленная из фотографий детей и родителей в вышиванках, – продолжает Юлия Ибрагим. – Харьковчане откликнулись очень активно. В воскресенье вечером мы бросили клич, а уже в понедельник получили больше ста фотографий.А еще многодетные мамы запустили музыкальный флешмоб.– Мы записали видеоролик под песню Златы Огневич «Запали вогонь». Семьи пели или танцевали под эту песню, снимая видео. Сюжеты мы включили в клип, действующими лицами которого стали наши семьи, дети, родители – счастливые, радостные, в вышиванках, – улыбается Юлия Ибрагим. – А еще к нам присоединились наши друзья из воинской части 3017, с которыми мы дружим уже пять лет. Они тоже решили отпраздновать День вышиванки вместе с нами.