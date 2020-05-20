Народные депутаты отклонили законопроект о пенсионном возрасте, которым предлагалось разрешить до 2022 года женщинам выходить на пенсию в 55 лет при наличии 30-летнего стажа и при условии увольнения с работы.

За отклонение законопроекта "О внесении изменений в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" о совершенствовании пенсионного обеспечения" проголосовали 264 депутата.Напомним, в Украине с 1 апреля пенсионный возраст для женщин увеличили на 6 месяцев – с 59 до 59,5 лет.