По мнению протестующих, действия Ермака способствуют реализации политики государства-агрессора.

20 мая под стенами Харьковской областной администрацией собрались активисты Национального корпуса, которые обвиняют главу Офиса президента в пособничестве политики государства-агрессора и причастности к коррупции.Напомним, Ермак подписал в Минске документ о создании «консультативного совета» с ОРДЛО, по факту чего открыто уголовное производство. Документ предлагал вести прямые переговоры с представителями ОРДЛО, а РФ – предоставлялся статус наблюдателя.Также было опубликовано видео, на котором брат Ермака обсуждает вопросы назначения на государственные должности.САП открыла уголовное дело о возможной коррупции.