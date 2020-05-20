До сих пор не проводили масштабного исследования, в котором бы подсчитали, сколько калорий сжигается во время секса в разных позах. Но некоторые данные у ученых всё-таки есть.

Еще в 1984 году ученые заинтересовались, может ли секс заменить спорт. Тогда исследователи пришли к выводу, что страстный секс можно приравнять к тренировке низкой или умеренной интенсивности. Так что если вам нужно быстро сжечь калории, лучше выбрать всё-таки спорт.В 2013 году ученые из Университета Квебека в Монреале пригласили поучаствовать в исследовании 21 гетеросексуальную пару. Ученые подсчитали, сколько энергии потратили партнеры во время занятий сексом.Выяснилось, что за один «подход» (включающий прелюдию, половой акт и оргазм как минимум у одного партнера) мужчины сожгли в среднем 101 калорию, а женщины — 69,1 калорий.В среднем мужчины тратили 4,2 калории в минуту, а женщины — 3,1 калорий. Для сравнения, на беговой дорожке мужчины сжигали в среднем 9,2 калории в минуту, женщины — 7,1 калорий.В другом исследовании говорится, что мужчины около 30 лет в среднем сжигают 21 калорию за один половой акт продолжительностью 6 минут.