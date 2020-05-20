Кабинет министров снял карантинные ограничения в отношении дошкольных учреждений и подземки.

Работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре возобновится с 25 мая. Такое решение принял Кабинет министров на заседании в среду, 20 мая, сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.По его словам, также принято распоряжение о возобновлении детских садов.Напомним, ранее киевский метрополитен сообщил о возобновлении работы с 25 мая, но без использования жетонов. Пассажиры смогут воспользоваться исключительно электронным билетом.Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что с 22 мая правительство разрешит работу общественного транспорта, а детсады и метрополитен откроются с 25 мая.При этом в Минздраве заявляли, что городам позволят возобновить работу метрополитена при необходимых критериях динамики заболеваемости коронавирусом.